Базы ГИБДД оказались основным источником информации для мошенников

Для звонков клиентам банков мошенники чаще всего используют информацию, которую они получают из баз данных ГИБДД, Росреестра и операторов парковок. Особое внимание злоумышленников привлекают люди, на которых зарегистрированы автомобиль или недвижимость.

По словам генерального директора организации "Цифровые платформы" Арсения Щельцина, мошенникам доступен огромный объем персональной информации о клиентах банков, что позволяет собрать практически полное досье на человека.

"Таким образом, мошенник, имеющий досье на клиента и используя методы социальной инженерии, может полностью ассоциироваться с какой-то крупной компанией с хорошей репутацией и дальше запрашивать любую информацию", - передает его слова агентство РИА"Новости".

Ранее Банк России отметил рост числа мошеннических звонков клиентам банков с подменой номера кредитной организации. Финансовый регулятор направил операторам связи информацию о более 2,5 тыс. телефонных номеров, с которых поступали подозрительные звонки клиентам банков. Операторы заблокировали номера в 218 случаях.

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