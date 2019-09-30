Дагестан возглавил рейтинг регионов с самым здоровым образом жизни

Регионы Северного Кавказа вновь оказались лидерами рейтинга приверженности населения здоровому образу жизни. В отстающих - Дальний Восток и Крайний Север.

Эксперты агентства РИА"Новости" исследовали восемь показателей, в том числе потребления табака и продажи алкоголя. На первом месте оказался Дагестан, на втором - Чечня, замыкает тройку лидеров Кабардино-Балкария. Для этих регионов характерны низкий уровень потребления табака, низкие объемы продаж алкогольной продукции, а также невысокая доля занятых на работе с вредными условиями труда.

"Дагестан входят в число лидеров, остальные же регионы Северо-Кавказского и Южного федеральных округов по данному показателю занимают средние позиции", - отмечается в исследовании.

На последнем месте оказался Камчатский край, на предпоследнем - Еврейская автономная область. "Слабые позиции данных регионов наблюдаются почти по всем показателям, учитываемым в рейтинге. Для качественного улучшения ситуации этого чаще всего недостаточно и нужен комплексный подход в борьбе с распространенностью алкоголя и табака в данных регионах", - указывают эксперты.

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