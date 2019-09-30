Суд отменил реальный приговор Устинову и назначил год условно

Московский городской суд приговорил актера Павла Устинова к одному году лишения свободы условно с испытательный сроком в два года. Судебная коллегия отменила вынесенный 16 сентября Тверским судом приговор.

Суд рассмотрел три видеозаписи задержания Устинова на Пушкинской площади во время акции протеста, а также исследовал заключение независимого специалиста. Эксперт сделал вывод, что на записях задержания актера отсутствует факт захвата рук потерпевшего росгвардейца.

По словам государственного обвинителя, вина Устинова "подтверждается показаниями свидетелей и материалами дела, а также рассмотренной видеозаписью". При этом прокурор отметила, что "по данному уголовному делу возможно добиться социальной справедливости". Она попросила суд учесть положительные характеристики актера и заменить реальный срок в 3,5 года условным с испытательным сроком в 4 года.

Адвокат Устинова заявил, что считает обвинительный приговор незаконным. "Тверской суд игнорировал доказательства и основывал свое решение на показаниях потерпевшей стороны, отсутствовал принцип состязательности. Павел не производил никаких активных действий и насилия не применял", - подчеркнул он.

Пострадавший росгвардеец объяснил причину задержания актера и добавил, что поддерживает просьбу прокуратуры. "Задержание данного человека происходило после того, как мы заприметили его в толпе, смотрел в телефон, мог координировать действия. Я считаю, что как человеку, который тоже служил в Росгвардии, не надо наказывать его сроком, связанным с лишением свободы", - сказал он.

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