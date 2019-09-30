Главу французского фонда уволили за критику Греты Тунберг

Президент французского фонда, поддерживающего "арт-музей Токио", был уволен после критики в адрес экологической активистки из Швеции Греты Тунберг. В самом фонде не поддержали эти высказывания и пообещали в скором времени выбрать нового президента.

Ранее в своем посте в Facebook мужчина негативно оценил выступление Тунберг в ООН. "Эта сумасшедшая только добавляет ненависти в наше общество, в котором и так достаточно негатива", - написал он. Некоторые пользователи указали, что подобные высказывания можно трактовать как призыв к убийству человека. На это глава культурного фонда ответил "да".

Затем мужчина опубликовал еще одну запись, в которой принес извинения. "Конечно, я не призываю к убийству Греты Тунберг", - подчеркнул он.

Напомним, 16-летняя Грета Тунберг выступила на саммите ООН по борьбе с изменениями климата 23 сентября. Она обвинила мировых лидеров в бездействии, алчности и краже ее детства. "Люди страдают, люди умирают, экосистемы разрушаются. Мы находимся на пороге массового вымирания, но все, о чем вы можете говорить, - это о деньгах и вечном экономическом росте", - сказала активистка.

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