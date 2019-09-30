Прокуратура попросила суд назначить Устинову условный срок

Прокуратура попросила Московский городской суд изменить наказание для актера Павла Устинова с реального срока на условный.

"Я уверена, что можно добиться справедливости по данному делу и без реального наказания для Павла Геннадьевича. Я прошу изменить приговор и наказание считать условным с испытательным сроком четыре года", - сказала государственный обвинитель.

Получивший вывих плеча в ходе задержания актера росгвардеец поддержал эту точку зрения, уточняет агентство РИА"Новости". Суд также приобщил к материалам дела вывод эксперта о том, что Устинов не хватал силовика за руки во время задержания.

"В судмедэкспертизе указано, что на видео отсутствует факт захвата рук росгвардейца Устиновым", - сказано в описании судмедэкспертизы, представленной защитой.

Напомним, 16 сентября Тверской суд Москвы приговорил Устинова к 3,5 годам колонии по делу о применении насилия к росгвардейцу на несанкционированной акции протеста. Позднее Мосгорсуд отпустил осужденного актера на свободу до решения суда второй инстанции. Сейчас Устинов находится под подпиской о невыезде.

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