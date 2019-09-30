Кредитор попросил суд ХМАО обанкротить авиакомпанию Utair

Московская финансовая компания "Флеш лайт капитал" инициировала банкротство организации Utair — одного из крупнейших российских авиаперевозчиков.

Информация об этом содержится в картотеке арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа, сообщает российское информационное интернет-агентство URA. RU.

Сумма задолженности, из-за которой было подано заявление, составляет 307,8 тысяч рублей.

Примечательно, что "Флеш лайт капитал" не в первый раз пытается запустить процесс банкротства Utair. В прошлый раз суд компании отказал.

Напомним, что совокупный долг авиакомпании перед банками и поставщиками оценивается в 74 миллиардов рублей.