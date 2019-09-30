Московская финансовая компания "Флеш лайт капитал" инициировала банкротство организации Utair — одного из крупнейших российских авиаперевозчиков.
Информация об этом содержится в картотеке арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа, сообщает российское информационное интернет-агентство URA. RU.
Сумма задолженности, из-за которой было подано заявление, составляет 307,8 тысяч рублей.
Примечательно, что "Флеш лайт капитал" не в первый раз пытается запустить процесс банкротства Utair. В прошлый раз суд компании отказал.
Напомним, что совокупный долг авиакомпании перед банками и поставщиками оценивается в 74 миллиардов рублей.
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