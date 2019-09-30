В России ожидается подорожание молочной продукции

Цены на молочную продукцию в России могут вырасти на 10 процентов, предупредили в комитете по развитию АПК Московской торгово-промышленной палаты.

Подорожание молочки, вероятно, произойдет уже в ноябре. Это связано с тем, что в России теперь будут действовать сразу две системы контроля молочной продукции, которые направлены на борьбу с фальсификатом.

С ноября молоко, кисломолочные продукты и мороженое будут включены в систему «Меркурий» - на них нужно будет обязательно оформлять электронные ветеринарные сертификаты (ЭВС). Таким образом товар можно будет отследить от места производства до полки в магазине.

Участники рынка пояснили, что для одновременного обеспечения работы этих систем торговым сетям нужна новая техника, программное обеспечение и увеличение количества персонала. Это и приведет к подорожанию продуктов из молока, поскольку потребует вложения денег.

В компании «Союзмолоко» подсчитали, что для налаживания процесса маркировки понадобится около 25 миллиардов рублей единовременно и еще примерно 20 миллиардов ежегодно. Производители предлагают перенести введение ЭВС или вводить ее поэтапно.

Между тем, в пресс-службе Россельхознадзора говорят, что ЭВС не приведет к росту цен. По словам ведомства, запуск сертификации прошел год назад, а в ноябре начнется третий, окончательный этап ввода процедуры. Первые два этапа показали снижение себестоимости продукции, поскольку производителям больше не нужно было оформлять сертификаты на бумажном носителе, за который они платили деньги.

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