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Источник Правда.Ру

Орешкин пообещал россиянам рост зарплат

Общество print

Реальные зарплаты россиян увеличатся до конца года благодаря резкому снижению инфляции в стране, заявил в воскресенье, 29 сентября, министр экономического развития России Максим Орешкин.

По его словам, доходы граждан вырастут примерно на 1%. "Но в наших планах и прогнозах темп роста — 2% в год. У нас сейчас резко снижается инфляция, поэтому этот компонент уменьшается, плюс, как эффект, реальные зарплаты серьезно поднимаются".

Согласно данным Росстата на июль 2019 года, реальные располагаемые доходы россиян (за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) в первом полугодии снизились на 1,3% в годовом выражении, при этом во втором квартале спад замедлился до 0,2% по сравнению с 2,5% в первом.

В 2018 году этот показатель снизился на 8,3% сравнительно с 2013 годом. При этом общие номинальные денежные доходы граждан в прошлом году превысили 58 триллионов рублей, что более чем на 30% выше, чем пятью годами ранее.

Напомним, в июле Правда. ру рассказывала о том, что, по данным Росстата, многие жители страны получают вдвое меньше средней величины заработной платы — 23,5 тысячи рублей.

Как свидетельствуют проведенные социологические опросы, показатель этот достоверен и отражает уровень дохода россиян объективнее, чем статистические данные о среднем заработке по стране.

Между тем, в апреле сообщалась, что средняя зарплата в России 47,7 тысяч рублей. В Минтруде тогда не смогли объяснить, почему существует такая разительная разница между данными средней зарплаты по стране и тем, сколько фактически получает большинство россиян. Подробнее об этом читайте в материалах на сайте.

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Фото: Официальный Сайт Президента России

Темы доходы росстат инфляция зарплата максим орешкин минэкономразвития
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