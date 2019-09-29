В России изменили список документов при приеме на работу

C 29 сентября в Российской Федерации изменился перечень документов, необходимым для трудоустройства. Согласно новым правилам, при приеме новых сотрудников на работу больше не требуется бумажная версия свидетельства обязательного пенсионного страхования, выдача которых была ранее прекращена.

Для трудоустройства необходимо предоставить электронную версию этого документа, которую можно получить в личном кабинете на официальном сайте Пенсионного фонда РФ, либо на сайте госуслуг. Примечательно, что бумажные СНИЛС сохраняют свою силу и могут быть использованы в дальнейшем.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как происходит отбор кандидатов при приеме на работу. Собеседование - это диалог двух людей, каждый из которых пытается понять: насколько собеседник соответствует его ожиданиям. Каждый из них проводит презентацию - один предлагает свои умения, опыт, знания, другой - возможность реализовать себя и заработать материальное вознаграждение. Но если работодатель или кадровик, проводят аналогичные беседы регулярно, профессионально, к тому же в родном офисе, то соискатель находится в менее выгодном положении.

Читайте также:

Из полиции сделают "чистую расу"