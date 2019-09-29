Крупная делегация западных стран посетит Крым

Глава комитета по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии Юрий Гемпель сообщил о прибытии крупной иностранной делегации в Крым. По его словам, западные представители прибудут на полуостров уже 29 октября. Делегация насчитывает 22 человека из Германии, США, Голландии, Бельгии и Норвегии.

Иностранные гости планируют посетить Севастополь, а затем принять участие в нескольких мероприятиях в Симферополе. Также в расписании гостей предусмотрено посещение Крымского федерального университета им. В. И. Вернандского и детского лагеря "Артек". По словам Гемпеля, иностранную делегацию также пригласили в крымский парламент.

В рамках визита глава общественной организации "Народные дипломаты Норвегии", депутат земельного парламента Хендрик Вебер проведет презентацию книги "Наш Крым".

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о делегации общественников США, которая уже посещала Крымский полуостров. Посетившая Крым делегация из США, состоящая из сотрудников Центра гражданских инициатив, заявила: референдум в Крыму соответствует законам. В частности, Сильвия Демарест подчеркнула: "Решение о воссоединении с Россией было волей народа Крыма, вряд ли полуостров когда-нибудь вновь станет украинским".

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