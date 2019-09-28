Бочкарева назвала ложью сообщения о ее задержании с кокаином

Актриса Наталья Бочкарева, сыгравшая в сериале "Счастливы вместе", назвала ложью сообщения о ее задержании с наркотиками в Москве. Она намерена подать в суд на авторов этой утки.

Представитель артистки также подчеркнула, что информация о задержании не соответствует действительности. "Разговаривали с Натальей сегодня несколько раз уже. Она говорит, что все хорошо, она дома с детьми. Это все ложь, это провокация. Мы опровергаем эту информацию", - сказала она.

Ранее телеканал Telegram-канал Baza сообщил о том, что автомобиль актрисы остановил наряд ДПС для проверки документов. На вопрос о том, имеются ли у нее при себе наркотики, она ответила утвердительно. "Да, кокаин в трусах", - ответила Бочкарева и достала сверток весом 0,69 грамма, утверждает телеканал РЕН ТВ.

По данным Baza, на артистку завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде. "Пока уточняем данную информацию", - цитирует агентство РБК комментарий пресс-службы ГУ МВД по Москве.