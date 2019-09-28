Сенатору отказали в возбуждении дела из-за пародии курского комика

Управление Следственного комитета по Курской области отказало сенатору Александру Михайлову в возбуждении уголовного дела о клевете из-за пародийных роликов курского комика Антона Сасина. Об этом сказано в постановлении суда.

Ранее сенатор попросил следователей наказать юмориста, который в своих роликах "говорит от его лица и похожим голосом", тем самым порочит честь и достоинство политика. Михайлов потребовал возбудить уголовное дело по статье "Нарушение неприкосновенности частной жизни".

Как установили сотрудники СК, ролики снимались в пародийном жанре, а их автор не отождествлял созданный им образ с сенатором. В постановлении отмечается, что "манера подачи текста блогера, в том числе "гэканье" и "шоконье" является характерной лингвистической чертой сельских жителей".

Расследование жалобы заняло более двух месяцев. Комика несколько раз вызывали на допрос, а также звонили и спрашивали: "Долго ли вы собираетесь еще заниматься этим?", уточняет телеканал "Дождь".