Экономный режим стирки посчитали опасным для здоровья

Использование экономного режима в стиральных машинах представляет угрозу для здоровья человека, поскольку не позволяет уничтожать опасные бактерии, устойчивые к действию антибиотиков.

Соответствующее исследование провели немецкие и британские ученые, выводы которых опубликовал научный журнал Applied and Environmental Microbiology. В емкости для порошка и на резиновых уплотнителях внутри барабана стиральной машины специалисты обнаружили множество опасных бактерий, которые поражают кишечник и вызывают проблемы с желудком.

Группа ученых изучила вспышку продолжительной эпидемии, которая разразилась в одной из больниц Германии. Выяснилось, что сотрудники учреждения стирали в экономном режиме, а не использовали для этого специальное оборудование.

"Важно это учитывать, когда у вас живут люди с незаживающими ранами или хроническими инфекциями. В таком случае одежду и белье следует стирать исключительно при высоких температурах или с использованием дезинфицирующих средств", - заключили исследователи.