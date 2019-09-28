Фильмы Apple будут показывать в кинотеатрах

Компания Apple планирует показывать фильмы собственного производства в кинотеатрах. Об этом сообщает американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

По данным журналистов, представители компании уже сделали соответствующее предложение руководству крупных американских сетей кинотеатров. Предполагается, что фильмы производства Apple на протяжении нескольких недель будет показывать в кинотеатрах, а после этого они появятся на стриминговом сервисе компании.

На такой шаг руководство Apple решило пойти для привлечения к кинопроизводству известных режиссеров и продюсеров из-за конкуренции с Netflix. Сейчас эта компания испытывает трудности в переговорах с кинотеатрами, поскольку хочет, чтобы премьеры их фильмов проводились одновременно и в кинотеатрах, и на онлайн-платформе. Кинопрокатчики с таким предложением не согласны, заключает издание.