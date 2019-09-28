МЧС опровергло заявление о запрете курения на балконах

Постановление правительства об изменениях в правилах противопожарного режима не запрещает курение на балконах жилых домов, а только предупреждают об ответственности в случае пожара. Об этом заявили в пресс-службе МЧС.

"МЧС формирует культуру потребления табака. Постановление не запрещает курение на балконах, если оно не создает угрозы пожарной безопасности", - сказано в сообщении.

Ранее министерство сообщало противоречивую информацию о новых требованиях, которые вступят в силу с 1 октября текущего года. В четверг, 26 сентября, в МЧС заверили, что "курение на балконе подпадает под категорию "открытого горения", соответственно, оно тоже будет запрещено".

Напомним, одобренное правительством постановление запрещает использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, в связи с чем на этих объектах нельзя будет жарить шашлыки, зажигать свечи и, вероятнее всего, курить.