В Минздраве отметили необходимость запрета курения на балконах

Министерство здравоохранения России поддерживает запрет на курение и использование открытого огня на балконах квартир. Об этом заявил заместитель главы ведомства Олег Салагай.

"На каждой пачке сигарет написано, что курение убивает. Но убивать курение может по-разному. Один из самых чудовищных способов - пожар", - написал он в своем Telegram-канале.

По его мнению, если курильщик выбросит в окно непотушенный окурок, который ветром занесет на нижние этажи, то могут пострадать совершенно посторонние люди. Представитель ведомства подчеркнул, что многие родители оставляют маленьких детей на балконе во время дневного сна, чтобы те могли поспать на свежем воздухе.

"Чтобы навсегда начать поддерживать любые противопожарные меры, нужно хотя бы раз побывать в детском ожоговом отделении", - заключил Салагай.

Напомним, с 1 октября в России будет запрещено испoльзование открытого огня на балконах квартир, в комнатах общежитий и номерах гостиниц. Запрет касается зажигания свечей, курения и приготовления шашлыков. Размер штрафа для физических лиц достигает пяти тысяч рублей. Позднее в МЧС пояснили, что данная мера направлена на формирование культуры курения.

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