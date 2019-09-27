В МВД предложили наказывать за оскорбления полицейских в интернете

Министерство внутренних дел России опубликовало уведомление о подготовке изменений в закон "О полиции", которые вводят административную ответственность за оскорбление полицейских в интернете.

По мнению ведомства, подобные поправки необходимы для защиты "неприкосновенности чести и достоинства сотрудника полиции" от распространения в интернете "сведений порочащего характера, в том числе носящих дискредитирующий характер о деятельности системы МВД".

Министерство предлагает наказывать обидчиков за распространение информации, "выражающей явное неуважение к органам внутренних дел России". Планируемый срок вступления в силу этого проекта поправок - январь 2020 года, отмечается в документе.

Напомним, сейчас в России действует закон о наказании за публикацию в интернете информации, выражающей в неприличной форме неуважение к государственным символам и органам власти. Он был подписан президентом Владимиром Путиным в марте текущего года.

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