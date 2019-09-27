Джигурда назвал бредом запрет на курение на балконах

Актер Никита Джигурда раскритиковал запрет на курение на балконах, который вступит в силу с 1 октября. По его мнению, россияне не будут исполнять этот закон.

"Это бред. Я понимаю, шашлыки на балконах нельзя жарить. Это открытый огонь. Но курение на балконах. Все равно выполнять никто не будет. Жесткость закона компенсируется необязательностью его исполнения", - сказал актер в интервью телеканалу "360".

Напомним, накануне премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал документ о поправках в правила противопожарной безопасности. Согласно документу, на балконах и лоджиях квартир, а также в номерах гостиниц и в комнатах общежитий нельзя будет делать шашлыки, курить или зажигать свечи.

Если из-за сигареты пройдет пожар, то против виновника могут завести уголовное дело. В случае, если не будут соблюдаться лишь правила противопожарного режима, нарушителя ждет административный штраф.

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