Пользователей соцсетей поразил счет туристок из Японии за обед в Риме

Фото кассового чека на сумму 430 евро, которую две туристки из Японии заплатили за обычный обед в одном из ресторанов Рима, возмутило пользователей сети интернет.

Об этом сообщают "РИА Новости".

Туристки из Страны восходящего Солнца заказали две порции спагетти, два рыбных блюда и бутылку минеральной воды. Хозяева заведения же выставили японкам счет на 350 евро и вдобавок присовокупили к нему чаевые в размере 80 евро.

Женщинам пришлось оплатить никак не соразмерную цене обычного блюда сумму.

Примечательно, что фотографии кассового чека на сумму 430 евро удивились и поразились не только соотечественники туристок, но и жители Италии.

Истории, подобные той, что случилась с туристками из Японии в Риме, для туристической Италии не редкость. Дело в том, что многие общепитовские заведения в стране предоставляют гостям меню без стоимости блюд.