Фото кассового чека на сумму 430 евро, которую две туристки из Японии заплатили за обычный обед в одном из ресторанов Рима, возмутило пользователей сети интернет.
Об этом сообщают "РИА Новости".
Туристки из Страны восходящего Солнца заказали две порции спагетти, два рыбных блюда и бутылку минеральной воды. Хозяева заведения же выставили японкам счет на 350 евро и вдобавок присовокупили к нему чаевые в размере 80 евро.
Женщинам пришлось оплатить никак не соразмерную цене обычного блюда сумму.
Примечательно, что фотографии кассового чека на сумму 430 евро удивились и поразились не только соотечественники туристок, но и жители Италии.
Истории, подобные той, что случилась с туристками из Японии в Риме, для туристической Италии не редкость. Дело в том, что многие общепитовские заведения в стране предоставляют гостям меню без стоимости блюд.
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