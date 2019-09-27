Треть преступлений в России связаны с алкоголем

Более половины всех преступлений в России с начала года совершено рецидивистами, каждое третье преступление совершается в состоянии алкогольного опьянения. Такие данные проводит Генеральная прокуратура России.

"Анализ социально-криминологической характеристики преступности за январь-август 2019 года показывает, что более половины преступлений совершено лицами, ранее совершавшими преступления", - отмечают в ведомстве.

Сотрудники прокуратуры подчеркивает, что каждое третье преступление совершено в состоянии алкогольного опьянения. При этом по сравнению с аналогичным периодом 2018 года количество преступлений такого характера уменьшилось на 8,5%.

Граждане иностранных государства и лица без гражданства за указанный период совершили около 24 тысяч преступлений, что на 11% меньше показателя минувшего года.

Ранее появилась информация о том, что парламентская комиссия по делам о вмешательстве в дела России попросит Министерство иностранных дел лишить немецкий телеканал Deutsche Welle аккредитации.

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