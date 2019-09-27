В Госдуме требуют лишить Deutsche Welle аккредитации из-за экстремизма

Парламентская комиссия по делам о вмешательстве в дела России попросит Министерство иностранных дел лишить немецкий телеканал Deutsche Welle (DW) аккредитации. Об этом рассказал глава комиссии Василий Пискарев.

Депутаты считают, что канал нарушил несколько российских законов после того, как опубликовал в Twitter "призывы принять участие в несанкционированных акциях". В самом DW пояснили, что всего лишь приводили цитаты организаторов акции протеста, а не призывали выходить на митинги.

Немецкий телеканал также нарушил законы о митингах, информации и информационных технологиях и о гарантиях избирательных прав. Последний запрещает юридическим лицам проводить предвыборную агитацию.

Глава комиссии увидел признаки экстремизма в материалах DW о блогере, которого приговорили к тюремному сроку за пост о детях сотрудников правоохранительных органов. Телеканал фактически не признает его преступником, подчеркнул Пискарев.

Депутат пообещал направить материалы расследования комиссии в Генеральную прокуратуру и профильные министерства для "для принятии соответствующих мер", а также в МИД - "для принятия решения о дальнейшей аккредитации".

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