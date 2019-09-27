Авиакомпания стала указывать при регистрации места с детьми

Японская авиакомпания Japan Airlines запустила функцию при прохождении онлайн-регистрации, которая показывает, какие места в самолете займут дети в возрасте до двух лет. Об этом пишет издание The Japan Times.

Информацию можно увидеть на сайте перевозчика при регистрации на рейс. На новую возможность обратил внимание пользователь Twitter. Он поблагодарил компанию за предупреждение о детях.

"Спасибо, JAL, что предупреждаете меня, где в самолете на 13-часовом рейсе будут сидеть орущие дети. Я считаю, что так должны поступать все. Две недели назад я летел из Нью-Йорка в Доху, и рядом со мной было трое плачущих младенцев!", - написал мужчина.

"Я полностью согласен! Спасибо, Japan Airlines. Если кто-то когда-нибудь летал рядом с орущим ребенком в закрытом пространстве, где некуда сбежать, то вам знакомо желание умереть. Теперь я буду стараться всегда выбрать JAL", - отметил другой турист.

Ранее появилось информация о том, что пилот Airbus A330 пролил кофе на бортовую приборную панель, из-за чего самолету пришлось совершить вынужденную посадку.

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