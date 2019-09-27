В МЧС уточнили запрет на курение на балконах

Административная ответственность и штраф до пяти тысяч рублей предусмотрены в том случае, если курение на балконе привело к пожару. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС России.

В ведомстве уточнили, что курение может стать причиной и для уголовно-правового наказания при том условии, что из-за брошенного окурка сгорел балкон или несколько квартир. По данным МЧС, около 60% пожаров происходят из-за неосторожности при курении на балконах жилых домов.

Накануне премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил поправки к правилам противопожарного режима. В документе идет речь о запрете использования "открытого огня" на балконах и лоджиях. Определения этого понятия в поправках нет. При этом в МЧС подтвердили, что новые правила касаются и курения. Поправки вступают в силу 1 октября текущего года.

Напомним, в 2017 году Верховный суд признал, что россияне имеют право на взыскание компенсаций с соседей, которые курят на балконе, из-за чего табачный дым попадет в другие квартиры.

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