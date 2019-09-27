В Роскачестве предложили увеличить число контролируемых пестицидов

Специалисты Роскачества предложили увеличить число контролируемых в продуктах питания пестицидов. Об этом сообщает пресс-служба организации.

"Роскачество направило в Министерство сельского хозйства инициативу. Предлагается дополнить существующий список более чем на 100 наименований наиболее активно использующихся пестицидов", - отмечается в пресс-релизе.

В настоящее время продукцию на внутреннем рынке проверяют на содержание только 13 пестицидов. При этом их большая часть уже давно не используется при производстве. Проверки экспортной продукции ведутся по более широкому списку пестицидов, требования к которым установлены в других странах мира.

"Таким образом, существует разрыв между нормативными требованиями, применяемыми для продуктов питания, обращающихся на внутреннем рынке нашей страны, и для экспортируемых товаров", - подчеркнули в организации.

Роскачество проводит оценку продукции на наличие более 130 видов пестицидов, нормируемых в странах Европейского союза, и зачастую выявляет их. Именно поэтому расширение существующего списка направлено на обеспечение продовольственной безопасности, а также положительно скажется на качестве реализуемой продукции на российском рынке.

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