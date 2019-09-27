ЦБ заявил о росте числа мошеннических звонков с подменой номера банка

В России значительно выросло число мошеннических звонков клиентам банков с подменой номера кредитной организации. Об этом говорят данные ЦБ, представленные на совете по развитию национальной платежной системы.

За лето Банк России направил операторам связи информацию о более 2,5 тыс. телефонных номеров, с которых поступали подозрительные звонки клиентам банков. Операторы заблокировали номера в 218 случаях, в 59 - установили ограничение на финансовые сервисы, а в 198 - выявили подмену банковских номеров, уточняет издание "Коммерсантъ".

"Важно понимать, что статистика не показывает, сколько именно жалоб от клиентов-физлиц поступило, речь идет лишь о количестве телефонных номеров", - отмечают в Центробанке.

При этом операторы связи говорят о еще более серьезной ситуации, чем это представляется финансовому регулятору, который знает только "о капле в море". В банках также подтвердили данные о росте числа мошеннических звонков с подменой номеров. По информации банка "Открытие", к середине лета их доля была на уровне 35% от общего числа мошеннических звонков.

В ЦБ подчеркнули, что не все операторы связи реагируют на сообщения о мошеннических звонках, ссылаясь на отсутствие такой обязанности в законе "О связи".

Читайте также: Адвокат Трампа пообещал доказать вмешательство Украины в выборы в США