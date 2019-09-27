В России появится онлайн-архив о советских военнопленных времен ВОВ

Российский государственный военный архив получит электронные копии документов примерно 500 тысяч советских военнопленных времен Второй мировой войны.

Специалисты сделают из этих документов базу данных онлайн, сообщает "Коммерсантъ".

Копии документов государственному военному архиву Российской Федерации предоставит Федеральный архив Германии.

Предполагается, что в базе данных можно будет найти информацию о жизненном пути и месте смерти того или иного советского солдата, плененного во времена Великой Отечественной войны.