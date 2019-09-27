МВД: борьбу с лихачами на дорогах необходимо ужесточать

ГИБДД предлагает снизить ненаказуемый порог превышения разрешённой скорости с нынешних 20 до 10 км/ч. Об этом в эфире "Авто-радио" заявил замглавы ведомства Владимир Кузин.

По его словам, данная инициатива найдёт своё отражение в обновлённом КоАП РФ, который Госдума может рассмотреть уже в следующем году. Заявление генерал-майора Кузина не стало сенсацией. Ранее с подобной инициативой МВД выступало неоднократно, поддерживают её и другие ведомства, однако против снижения существующего "нештрафуемого" порога выступают депутаты Госдумы.

Напомним, сейчас штраф автомобилистам выписывают при превышении скорости от 20 км/ч и выше. При этом за превышение в диапазоне от 20 до 40 км/ч взыскание составляет 500 рублей.

С предусмотренной законом скидкой в 50% для тех, кто не будет затягивать с оплатой, размер штрафа в России многократно уступает аналогичным санкциям в Европе и странах СНГ — там водители могут расстаться с гораздо большей суммой за превышение всего на несколько километров в час.

Неудивительно, что при таком "мягком" наказании число лихачей на дорогах страны не уменьшается, а наоборот.

По данным МВД, в прошлом году благодаря фотофиксации было зарегистрировано свыше 87 млн случаев превышения разрешённой скорости, из которых 80 млн — диапазоне от 20 до 40 км/ч.

Учитывая бурные темпы, прогнозируют аналитики ГИБДД, по итогам нынешнего года число выписанных штрафов наверняка превысит отметку в 100 млн.

Согласно предложенным ведомством поправкам, наказывать за превышение скорости в диапазоне 10-20 км/ч будут штрафом в размере 1500 рублей. Но даже если порог останется неизменным, у МВД есть хорошие шансы добиться повышения уже действующих штрафов.

Например, за превышение скорости на 20-40 км/ч МВД будут штрафовать на 3000 рублей. К тому же при повторном нарушении оплатить штраф со скидкой уже не получится.

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Фото: vk. ru