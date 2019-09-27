C 1 октября в России запрещается курить на балконах

С 1 октября в России начинает действовать запрет на курение на балконах и лоджиях квартир жилых домов. Эту информацию, появившуюся в СМИ, подтвердили в МЧС.

"Изменения в правилах противопожарного режима, введены 25 сентября. Курение на балконе подпадает под категорию "открытого горения", соответственно, оно будет запрещено", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Основанием для запрета является постановление правительства от 20 сентября "О внесении изменений в правила противопожарного режима в Российской Федерации".

В новых правилах прописано, что "запрещается использование открытого огня на балконах (лоджиях) квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц". В документе нет четкого определения открытого огня, но в пункте 436 противопожарных правил говорится, что его источником являются, в том числе, горящая спичка и сигарета.

В МЧС уточнили, что жарить шашлыки и зажигать свечи на балконах тоже нельзя.

По Кодексу об административных правонарушениях нарушение требований пожарной безопасности наказывается предупреждением либо штрафом 2-3 тысячи рублей. А если из-за нарушения возникнет пожар, то курильщик заплатит 5 тысяч.

В том случае, если из-за брошенного окурка сгорит балкон или несколько квартир, предусмотрена уголовная ответственность.

"К ответственности будут по большей части привлекаться курильщики, чья вредная привычка стала причиной пожара", — отметили в ведомстве.

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Фото: ok. ru