Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

C 1 октября в России запрещается курить на балконах

Общество print

С 1 октября в России начинает действовать запрет на курение на балконах и лоджиях квартир жилых домов. Эту информацию, появившуюся в СМИ, подтвердили в МЧС.

"Изменения в правилах противопожарного режима, введены 25 сентября. Курение на балконе подпадает под категорию "открытого горения", соответственно, оно будет запрещено", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Основанием для запрета является постановление правительства от 20 сентября "О внесении изменений в правила противопожарного режима в Российской Федерации".

В новых правилах прописано, что "запрещается использование открытого огня на балконах (лоджиях) квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц". В документе нет четкого определения открытого огня, но в пункте 436 противопожарных правил говорится, что его источником являются, в том числе, горящая спичка и сигарета.

В МЧС уточнили, что жарить шашлыки и зажигать свечи на балконах тоже нельзя.

По Кодексу об административных правонарушениях нарушение требований пожарной безопасности наказывается предупреждением либо штрафом 2-3 тысячи рублей. А если из-за нарушения возникнет пожар, то курильщик заплатит 5 тысяч.

В том случае, если из-за брошенного окурка сгорит балкон или несколько квартир, предусмотрена уголовная ответственность.

"К ответственности будут по большей части привлекаться курильщики, чья вредная привычка стала причиной пожара", — отметили в ведомстве.

Читайте также: В Южно-Сахалинске 23-летнего росгвардейца убили за замечание о курении

Минздрав даст рекомендации по курению электронных сигарет

Фото: ok. ru

Темы мсч штраф курение запрет на курение постановление правительства
Обсудить
Актуальная аналитика
Формула небес
Рожденные 27 сентября - Гороскоп дня
Новости спорта
Велоэкстрим: виды и различия
Зрение
Как проявляется дегенерация желтого пятна
Новости Все >
В Хабаровске аварийно сел самолет с 206 пассажирами на борту
C 1 октября в России запрещается курить на балконах
США ввели санкции против причастных к снабжению армии России в Сирии
В Минздраве Чечни разъяснили ситуацию с плохим самочувствием Кадырова
В новой концепции нацбезопасности Латвии Россия названа главной угрозой
Сборную Шотландии в Москве поддержат 1100 болельщиков
В небе над Москвой едва не столкнулись два пассажирских самолета
Россию признали главной угрозой для Латвии, НАТО и Евросоюза
Кокорин и Мамаев не приехали на суд к своему другу
В Петербурге пациентка избила фельдшера скорой помощи
Последние материалы
Рожденные 27 сентября - Гороскоп дня
Велоэкстрим: виды и различия
Как проявляется дегенерация желтого пятна
США ввели санкции против причастных к снабжению армии России в Сирии
В Минздраве Чечни разъяснили ситуацию с плохим самочувствием Кадырова
Квартира Симпсонов глазами энтузиастов: шесть вариантов ее оформления
Директор Института актуальной экономики сравнивает криптовалюту с казино
В новой концепции нацбезопасности Латвии Россия названа главной угрозой
Сборную Шотландии в Москве поддержат 1100 болельщиков
Рецидивирующая фолликулярная лимфома - вид рака крови - и варианты его лечения
Популярное
Общество
Собчак и Богомолов обманули гостей своей свадьбы

Режиссер Константин Богомолов и телеведущая Ксения Собчак обманули гостей своей свадьбы.

Собчак и Богомолов обманули гостей своей свадьбы
Военным пенсионерам повысят пенсии на 6,3% с 1 октября
Общество
Военным пенсионерам повысят пенсии на 6,3% с 1 октября
Здоровье
Как влияет на человека применение общей анестезии
Бывший СССР
Эксперт: Минск не простит смех Зеленского над шуткой об усах Лукашенко
Соломон Соловьев Рожденные 27 сентября - Гороскоп дня Соломон Соловьев Василий Амирджанов Праздники приговорили к регуляторной гильотине Василий Амирджанов Константин Кузнецов Профессор Каплан: "Нейроинтерфейса у Илона Маска пока еще нет" Константин Кузнецов
Комментарии
Рогозин: космодрому "Восточный" могут присвоить имя Владимира Путина
Рогозин: космодрому "Восточный" могут присвоить имя Владимира Путина
Алексей Мухин: Навальный оставил в дураках системную оппозицию
Алексей Мухин: Навальный оставил в дураках системную оппозицию
Daily Express: главная "мишень" США Кастро учил Путина выживанию
В Минздраве Чечни разъяснили ситуацию с плохим самочувствием Кадырова
Таблетка для эрекции не лечит импотенцию
Кто продавит Зеленского — Байден или Трамп
WSJ: запуск процедуры импичмента Трампа выгоден Путину
Кто продавит Зеленского — Байден или Трамп
Военный эксперт: размещенный у границ Белоруссии батальон НАТО опасен
Военный эксперт: размещенный у границ Белоруссии батальон НАТО опасен
Военный эксперт: размещенный у границ Белоруссии батальон НАТО опасен
Военный эксперт: размещенный у границ Белоруссии батальон НАТО опасен
США ввели санкции против причастных к снабжению армии России в Сирии
Военный эксперт: размещенный у границ Белоруссии батальон НАТО опасен
Россию признали главной угрозой для Латвии, НАТО и Евросоюза
Россию признали главной угрозой для Латвии, НАТО и Евросоюза
США ввели санкции против причастных к снабжению армии России в Сирии
Военный эксперт: размещенный у границ Белоруссии батальон НАТО опасен
Эксперт: Минск не простит смех Зеленского над шуткой об усах Лукашенко
История и современность
"Орел Бретани" стал рыцарем в 34 года
"Орел Бретани" стал рыцарем в 34 года
В нашей ДНК хранится древнее послание - ученые
В нашей ДНК хранится древнее послание - ученые
Военный эксперт: размещенный у границ Белоруссии батальон НАТО опасен
Военный эксперт: размещенный у границ Белоруссии батальон НАТО опасен
В НАТО ответили на предложение РФ ввести мораторий на размещение РСМД
В НАТО ответили на предложение РФ ввести мораторий на размещение РСМД
Генерал МВД Александр Мельников задержан в Москве
Генерал МВД Александр Мельников задержан в Москве
Россия начала производить американскую винтовку AR-15
Россия начала производить американскую винтовку AR-15
Фрэнсис Дрейк: человек, из-за которого Испания перестала быть сверхдержавой
Фрэнсис Дрейк: человек, из-за которого Испания перестала быть сверхдержавой
Как будущие лидер и три премьер-министра Польши ограбили российский поезд
Как будущие лидер и три премьер-министра Польши ограбили российский поезд
Экс-чиновник Кремля спрогнозировал трансфер-2024
Экс-чиновник Кремля спрогнозировал трансфер-2024
Россияне устали от бедности, власти и мигрантов
Россияне устали от бедности, власти и мигрантов
Фотогалереи
Немцы назвали самые надежные автомобили 7 Фото Немцы назвали самые надежные автомобили
Голливуд: Новые покорители женских сердец 7 Фото Голливуд: Новые покорители женских сердец
Какие камни приносят удачу 10 Фото Какие камни приносят удачу
Сказочные враги русских героев 7 Фото Сказочные враги русских героев
Пророческие сны снятся избранным 8 Фото Пророческие сны снятся избранным
Домашнее
Вальпроевая кислота - противосудорожное средство, которое может повредить печень и поджелудку
Пять признаков хорошего стоматолога
Воспитание детей: в Голландии дают ребенку свободу, а в Гане используют метод кнута
Почему организму без инсулина никуда
Специалисты рассказали о растениях, избавляющих от стресса
Чего бы такого съесть, чтобы хорошо выспаться?
Как отложить климакс на потом
Американские ученые выяснили, какая клетчатка самая полезная для организма
Петербургский детский сад хотят оставить без врачей
Петербургский детский сад хотят оставить без врачей
Немецкие врачи помогают Светлане Светличной справиться с остеопорозом
Немецкие врачи помогают Светлане Светличной справиться с остеопорозом
Средства красоты из аптечки
Средства красоты из аптечки
Катя Лель: медики делают для Анастасии Заворотнюк все возможное
Катя Лель: медики делают для Анастасии Заворотнюк все возможное
Собчак рассказала о проблемах со здоровьем после рождения сына
Собчак рассказала о проблемах со здоровьем после рождения сына
К больной актрисе Анастасии Заворотнюк в палату привели годовалую дочь
К больной актрисе Анастасии Заворотнюк в палату привели годовалую дочь
Как защитить кожу лица от предстоящих холодов
Как защитить кожу лица от предстоящих холодов
Самые бесполезные косметические продукты
Самые бесполезные косметические продукты
В Госдуме прокомментировали идею узаконить профессию "домохозяйка"
В Госдуме прокомментировали идею узаконить профессию "домохозяйка"
Мужчина напал на соседа, из-за поведения которого сорвалась продажа квартиры
Мужчина напал на соседа, из-за поведения которого сорвалась продажа квартиры
Забавные фото
Чем "провинились" карликовые государства 8 Фото Чем "провинились" карликовые государства
Где старушки пьют чай в пять часов дня 7 Фото Где старушки пьют чай в пять часов дня
Гений инженерной мысли 5 Фото Гений инженерной мысли
Один кадр - одна жизнь 9 Фото Один кадр - одна жизнь
Танзания. Колыбель человеческой цивилизации 10 Фото Танзания. Колыбель человеческой цивилизации
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ