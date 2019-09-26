Метеорологи обнаружили две работающие погодные приметы

Метеорологи проверили народные приметы, которые прогнозируют погоду, и обнаружили среди них две работающие. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Мы проверили абсолютно все приметы, которые якобы работают. Есть две приметы, которые действительно оправдываются, но они для краткосрочного прогнозирования. Первое - красное солнце во время захода означает, что день завтра будет погожий, а если оно белесое - дожди и непогода", - сказал специалист.

Он уточнил, что цвет солнца зависит от оптического эффекта, который создается благодаря фронтальному разделу. Второй работающей приметой оказались низко летающие птицы. "И объяснение простое - у мошкары намокают крылышки, когда влажность воздуха очень велика, а это перед дождем и бывает, потому ласточки вынуждены снижаться, чтобы питаться", - заключил метеоролог.

Ранее жителей центральной части России предупредили о затяжных дождях и потеплении на следующей неделе. По данным синоптиков, температура в регионе вернется к климатической норме и будет достигать 11-15 градусов.