Социальная сеть "ВКонтакте" будет предупреждать пользователей о недостоверной информации в сообществах, посвященных отказу от прививок.
Об этом российскому интернет-изданию TJ рассказали в пресс-службе компании.
В таких группах, поясняют представители "ВКонтакте", появится плашка с предостережением и ссылкой на статью о вакцинации, которая была подготовлена совместно со Всемирной организацией здравоохранения.
Пресс-служба социальной сети отметила, что ВОЗ называет отказ от прививок "одной из десяти глобальных угроз человечеству", а распространение недостоверной и ложной информации о прививках столь же опасной и заразной, как и болезни, от которых они ставятся.
Отметим, что социальная сеть Facebook в начале сентября сообщила о похожей функции. Если пользователь будет искать в соцсети информацию о прививках и посещать группы на эту тему, алгоритм будет выдавать ему ссылки на специализированные официальные медицинские ресурсы с информацией о необходимости вакцинации.
Ранее сообщалось, что жителям Москвы будут отправляться СМС с напоминанием о необходимости отвести их ребенка на прививку.
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