Специалисты предупредили о мошенничестве с сим-картами

Специалисты Роскачества составили список рекомендаций, которые позволят избежать мошенничества с сим-картами. Они до сих пор остаются наиболее уязвимым местом в защите персональных данных.

По словам экспертов, клонирование сим-карты открывает доступ злоумышленникам к мобильному банку и другим важным сервисам. Поэтому следует заранее написать заявление в салоне сотовой связи и запретить повторный выпуск сим-карты без личного участия. Также лучше договориться о выдаче копий своей карты в единственном строго определенном отделении.

В Роскачестве рекомендуют завести отдельную сим-карту для работы с мобильным банком. Стоит игнорировать сообщения с просьбой перезвонить в банк по указанному номеру. Нельзя доверять и собеседнику, представившемуся сотрудником банка, даже если он звонит с номера банка.