Идею узаконить профессию "домохозяйка" назвали нереальной

Предложение узаконить профессию "домохозяйка" и платить таким работникам зарплату на уровне прожиточного минимума выглядит весьма привлекательным, но не слишком реальным. Такое мнение высказал глава парламентского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По словам депутата, граждане, находящиеся в таком отпуске, не испытывают дискриминации в вопросе стажа для начисления пенсии. Они получают страховые баллы, если ребенку меньше трех лет. Поэтому следует решать проблему с нехваткой детских садов в российских регионах, чтобы женщины могли работать.

По словам депутата Сергея Вострецова, многие домохозяйки "не вылезают из-за границы, с отдыха". Поэтому следует ввести наказание за тунеядство, как в Советском Союзе.

Напомним, ранее в сети появилась петиция, автор которой предлагает приравнять домохозяек к остальным профессиям, а время, проведенное в таком статусе, заносить в трудовую книжку с начислением стажа.