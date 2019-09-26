С 1 октября россиянам запретят курить на балконах

Правительство России утвердило изменения в правила противопожарной безопасности, предусматривающие введение запрета на использование открытого огня на балконах квартир, гостиниц и общежитий.

"Теперь законом запрещено использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, в жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц", - отмечает пресс-служба МЧС.

Новые правила противопожарного режима вступят в силу с 1 октября. В ведомстве уточнили, что россияне не смогут жарить шашлыки, курить и зажигать свечи на балконах.

Правила также устанавливают новые требования к обеспечению пожарной безопасности медицинских учреждений и кинотеатров. В больницах палаты для детей и тяжелобольных будут оборудованы на первых этажах. В свою очередь кинотеатры перед сеансами будут информировать зрителей о действиях в случае возгорания.