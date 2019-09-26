В Госдуме усомнились в пользе "теплых дорог" для борьбы с обледенением

Использование "теплых дорог" для борьбы с обледенением приведет к дополнительному увеличению выбросов в атмосферу и преждевременному разрушению дорожного покрытия. Такое мнение высказал член комитета по транспорту и строительству Госдумы Александр Васильев.

По его словам, Парижское соглашение по климату, к которому присоединилась и Россия, предусматривает регулирующие меры по снижению углекислого газа в атмосфере с 2020 года. Гораздо эффективнее для дорог и бюджета было бы принять необходимые нормативы содержания дорог под слоем уплотненного снега, считает депутат.

Ранее инженеры предложили бороться с обледенением проезжей части при помощи электропроводящего бетона, используя "теплые дороги". Такое покрытие может проводить ток. На такой поверхности лед и снег будут таять быстрее, не образовывая огромные сугробы, заявили специалисты.