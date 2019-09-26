Усыновившая детей гей-пара из России попросила убежище в США

Однополая пара с двумя несовершеннолетними детьми, усыновление которых повлекло за собой возбуждение уголовного дела против сотрудника социальной опеки, запросила политическое убежище в США.

"Андрей Ваганов и Евгений Ерофеев запросили политубежище в США. К этому привел непрекращающийся интерес правоохранительных органов России к жизни семьи", - отмечают правозащитники.

Напомним, в июле в Москве было возбуждено уголовное дело против чиновников, допустивших усыновление двух мальчиков гей-парой. Сотрудников отдела социальной опеки московского района Марьино обвинили в ненадлежащем исполнении обязанностей по контролю за условиями воспитания усыновленных детей. Сами мужчины проходят по делу в качестве свидетелей.

"К адвокатам за прошедший месяц так никто и не обратился, а их ходатайства правоохранительные органы не рассматривают в те сроки, которые предписаны законом. В этой ситуации Андрей Ваганов и Евгений Ерофеев решили в Россию не возвращаться, чтобы обеспечить безопасность детей", - заключили правозащитники.