Пострадавший росгвардеец посчитал приговор Устинову слишком суровым

Сотрудник Росгвардии, получивший вывих после задержания Павла Устинова, считает реальное тюремное заключение слишком суровым наказанием для актера. В четверг, 26 сентября, Мосгорсуд должен был рассмотреть апелляцию на приговор, однако заседание перенесли на понедельник.

Как уточняет агентство РИА"Новости, государственное обвинение по-прежнему просит назначить Устинову наказание, не связанное с реальным лишением свободы. "Я поддерживаю", - согласился пострадавший росгвардеец.

В свою очередь защита настаивает на полном оправдании актера. Также адвокат Устинову заявил о пропаже iPhone X у своего подзащитного, телефон изъяли при задержании, но в материалах дела он не значится.

Напомним, 16 сентября Тверской суд Москвы приговорил Устинова к 3,5 годам колонии по делу о применении насилия к росгвардейцу на несанкционированной акции протеста. Позднее Мосгорсуд отпустил осужденного актера на свободу до решения суда второй инстанции. Сейчас Устинов находится под подпиской о невыезде.