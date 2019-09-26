Российские геймеры тратят на игры ежемесячно до 5 тыс. рублей

Ежемесячная сумма расходов российских геймеров на компьютерные игры доходит до пяти тысяч рублей, а иногда и превышает ее. Соответствующее исследование провели аналитики сервиса электронных платежей "Яндекс.Деньги".

Опрос показал, что около 30% пользователей сервиса тратят на игры до тысячи рублей в месяц, еще 20% - до 5 тысяч, а 3% - более 5 тысяч. Средняя сумма доната (добровольное пожертвование, перечисленное от пользователей для сервиса или блогера - прим.ред.) составляет 420 руб. Игры и пожертвования являются самой большой статьей трат для 8% геймеров.

Зарплата 24% пользователей, которые платят за игры и переводят пожертвования, составляет до 30 тысяч рублей в месяц. Еще 5% не имеют постоянного дохода. Около 70% опрошенных заявили, что получают больше 30 тысяч рублей.

Ядром игровой аудитории стали респонденты, чей доход составляет от 30 тыс. до 50 тыс. руб. (37%). Еще 18% опрошенных зарабатывают от 50 тыс. до 80 тыс. руб. Среди тех, кто не покупает игры, доля безработных оказались выше - 10%, а доля людей с доходом от 50 тыс. руб. - ниже.