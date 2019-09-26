Правило "Звонок для учителя" назвали незаконным в Новосибирской области

Районная прокуратура в Новосибирской области опротестовала локальные акты девяти местных школ, положения которых нарушают права и интересы учеников. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Во внутренних правилах учебных заведений содержалось положение, в котором говорилось о том, что "звонок об окончании урока дается для учителя, только когда учитель объявит об окончании занятий, учащийся вправе покинуть класс".

По мнению прокуроров, это положение противоречит законодательству об образовании и нарушает права детей на отдых между занятиями. "Согласно санитарным правилам продолжительность урока не должна превышать 45 минут, за исключением 1 класса, где продолжительность урока не должна превышать 40 минут", - сказано в пресс-релизе.

В двух школах действовало правило об ужесточении наказания за повторное совершение дисциплинарного проступка. Действующее законодательство об образовании не содержит такого понятия как рецидив, поэтому подобное правило не может применяться, считают в ведомстве.

Прокуратура опротестовала 11 незаконных правовых актов. Администрации школ исключили положения, противоречащие законодательству.