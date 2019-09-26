Роскосмос: космодром Восточный могут назвать именем Путина

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин предположил, что космодрому Восточный в Амурской области в будущем может быть присвоено имя президента России Владимира Путина. Более того, по мнению бывшего вице-премьера правительства РФ, этот вариант «весьма реален».

Тем более, что «есть прецедент»: 25 сентября стало известно, что казахстанская сторона прорабатывает вопрос переименования строящегося совместного российско-казахстанского ракетного комплекса «Байтерек» в «Назарбаевский старт».

Восточный начали строить в Амурской области в 2011 году по указу Путина. В 2016 году закончилось строительство первого стартового комплекса. И все время периодически вспыхивают коррупционные скандалы. По фактам нарушений при строительстве возбуждено более 140 уголовных дел, ущерб от которых составил более десяти миллиардов рублей.

Напомним, что ранее Путин раскритиковал процесс строительства космодрома Восточный. «Там, к сожалению, у нас много вопросов, требующих решения и моего вмешательства в это решение», - сказал российский лидер.

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Фото: roscosmos.ru