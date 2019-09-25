Режиссер Константин Богомолов и телеведущая Ксения Собчак обманули гостей своей свадьбы. Об этом сообщило "Федеральное агентство новостей". По информации издания, на праздновании свадьбы Собчак и Богомолова торт огромных размеров был не съедобным, а элитный алкоголь не открывался.
Ранее Ксения Собчак хвасталась в социальных сетях стоимостью элитного алкоголя, а также размером свадебного торта. Однако из пяти ярусов торта съедобным оказался только один.
Американское издание American Interest опубликовало большую аналитическую статью о сложившемся противостоянии США, Китая и России в Арктике.