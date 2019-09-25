Греф спрогнозировал революцию государственного управления

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что текущие модели управления не работают из-за бурного развития новых технологий. Он утверждает, что международные организации, в том числе и МВФ, не готовы к новым вызовам.

"Бурное развитие технологий подрывает давно устоявшиеся модели бизнес и государственного управления. Нам необходимо их пересмотреть и изменить. Фактически, мы находимся на пороге первой революции государственного управления", - рассказал Греф на конгрессе Международной организации высших органов финансового контроля, которая прошла в Москве.