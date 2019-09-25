Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа предложил дать жесткий ответ не недавний "дипломатический укол" со стороны США. Парламентарий имел в виду ситуацию, когда дипломатическое ведомство США в Москве отказало в выдаче виз десяти участникам российской делегации на Генеральной ассамблеи ООН.
Чепа утверждает, что Россия должна запретить "всякие мероприятия", которые показывают "демократический имидж" США. Депутат считает, что в стране нужно запретить проведение лотереи грин-карт.
Американское издание American Interest опубликовало большую аналитическую статью о сложившемся противостоянии США, Китая и России в Арктике.