Судебных приставов могут наделить правом взламывать двери квартир и частных домов для проверки правомерности их перепланировки и установки газового оборудования.
С такой инициативой выступило Министерство юстиции Российской Федерации.
Соответствующий документ опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов, сообщает российское интернет-издание Znak.
Для принудительного доступа в помещение судебным приставам в случае принятии инициативы будет достаточно иметь собой решение суда, которое будет выдавать по требованию государственных структур, занимающихся жилищным надзором.
Примечательно, что специалистам предложено разрешить взламывать не только входные двери, но и все прочие перегородки и конструкции, препятствующие осмотру.
Министерство юстиции Российской Федерации предлагает приставам заранее уведомлять жильцов о необходимости предоставить доступ в то или иное помещение. Только лишь когда жилец по какой-то причине откажет специалистам в требовании, те смогут прибегнуть ко взлому, передает Znak.
Ранее сообщалось, что в Саратове судебные приставы нашли неплательщицу, заказав у нее хинкали домашнего приготовления.
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