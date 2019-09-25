Судебным приставам могут разрешить взламывать двери в рамках проверок

Судебных приставов могут наделить правом взламывать двери квартир и частных домов для проверки правомерности их перепланировки и установки газового оборудования.

С такой инициативой выступило Министерство юстиции Российской Федерации.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов, сообщает российское интернет-издание Znak.

Для принудительного доступа в помещение судебным приставам в случае принятии инициативы будет достаточно иметь собой решение суда, которое будет выдавать по требованию государственных структур, занимающихся жилищным надзором.

Примечательно, что специалистам предложено разрешить взламывать не только входные двери, но и все прочие перегородки и конструкции, препятствующие осмотру.

Министерство юстиции Российской Федерации предлагает приставам заранее уведомлять жильцов о необходимости предоставить доступ в то или иное помещение. Только лишь когда жилец по какой-то причине откажет специалистам в требовании, те смогут прибегнуть ко взлому, передает Znak.

Ранее сообщалось, что в Саратове судебные приставы нашли неплательщицу, заказав у нее хинкали домашнего приготовления.

Читайте также:

Невыездные россияне выплатили 26 млрд рублей долгов ради поездок за границу.