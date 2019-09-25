Названы губернаторы с наибольшим количеством ботов в Instagram

Центр политической конъюнктуры утверждает, что около трети подписчиков всех российских губернаторов в Instagram составляют боты. Эксперты опубликовали доклад, из которого следует, что у десяти губернаторов объем фейков в подписчиках превышает 40%.

Лидерами антирейтинга стали: губернатор Подмосковья Андрей Воробьев (47%), глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов (48%), лидер Северной Осетии - Алании Вячеслав Битаров (50%), глава Москвы Сергей Собянин (53%) и Тувы Шолбан Кара-оол (63%). Наиболее малый объем ботов был отмечен у губернатора Чукотского автономного округа Романа Копина - 13%, однако у него около двух тысяч подписчиков.