Госдума рассмотрит возможность отмены банковского роуминга

Лидер фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Сергей Миронов сообщил, что депутатами его фракции был внесен законопроект об отмене банковского роуминга. По мнению депутата, российские банки взимают слишком большие комиссионные за перевод средств с одной карты на другую, даже внутри одного банка.

Также Миронову не понравилось то, что при использовании банковской карты в банкоматах иного банка взимается тоже немалый процент. Парламентарий утверждает, что таким образом банки заработали более 1,3 триллиона рублей за прошлый год.