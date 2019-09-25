Отряд собиравшегося "изгнать Путина" шамана объявил о роспуске

Отряд Александра Габышева, шамана из Якутии, объявил о роспуске и прекращении похода.

Напомним, что верные сторонники Габышева продолжали свой поход в Москву и после задержания их предводителя.

О том, что отряд прекратил свое существование, российскому интернет-изданию Znak. com рассказал Алексей, один из участников похода.

По словам мужчины, вчера, 24 сентября, к отряду подъехали "вежливые люди" и задержали нескольких сторонников якутского шамана. Их отвезли в одно из местных отделений полиции и "доходчиво" объяснили, что члены похода будут объявлены террористами в том случае, если не прекратят свое шествие в столицу.

Также сотрудники правоохранительных органов пояснили, рассказал Алексей, что своим походом сторонники шамана лишь усугубляют положение задержанного несколько дней назад Александра Габышева.

Алексей считает, что единомышленники Габышева имели дело с представителями ФСБ.

Обсудив случившееся, отряд принял решение прекратить поход.

Напомним, что 50-летний Александр Габышев весной текущего года объявил себя "шаманом-воином" и отправился пешком в Москву с целью "изгнать Путина". По словам активиста, действующий президент Российской Федерации — "демон".

Габышева задержали 19 сентября на границе Бурятии и Иркутской области. В отношении мужчины возбудили уголовное дело о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности.

Примечательно, что психиатрическая экспертиза признала шамана из Якутии вменяемым.

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