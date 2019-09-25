Более 500 учреждений МЧС будут ликвидированы

Министерство чрезвычайных ситуаций России планирует ликвидировать 578 своих учреждений из-за перехода на новую структуру. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы ведомства. Территориальные органы должны будут завершить переход на новую структуру до 1 января 2020 года.

Под ликвидацию попадут центры материально-технического обеспечения, центры Государственной инспекции по маломерным судам, центры управления в кризисных ситуациях и некоторые пожарно-спасательные подразделения. Сотрудники упраздненных предприятий получат новые должности или денежные компенсации.