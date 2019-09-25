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Источник Правда.Ру

Росстат: почти 52 тысячи россиян могут быть уволены в сентябре

Общество print

Около 51,6 тысяч россиян могут сократить до конца сентября. Такой вывод следует из данных Росстата о мониторинге социально-экономического положения субъектов в январе-июле 2019 года. Официально показатель называется «численность работников, намеченных к высвобождению в следующем отчётном периоде».

В проведенном исследовании речь идет о тех, кто может потерять место из-за сокращений штата или планируемой ликвидации компании. Такую информацию работодатели (за исключением малого бизнеса) предоставляют в Росстат в рамках федерального статистического наблюдения.

Согласно опубликованным данным, больше всего увольнений запланировано в секторе обрабатывающего производства. Там своих рабочих мест могут лишиться 12,6 тысяч человек.

В отраслях государственного управления, военной безопасности, социального обеспечения «лишними» могут оказаться 7,7 тысяч человек. В сфере образования собираются сократить до 5,2 тысяч сотрудников.

Как отмечается на сайте Росстата, количество планируемых увольнений стало минимальным по сравнению с аналогичными периодами, начиная с 2016 года. Но, хотя планы компаний по увольнениям снизились, реальные масштабы их значительнее статистических, поскольку часто организации расстаются с работниками по соглашению сторон или вынуждают сотрудников написать заявление об уходе по собственному желанию.

В сентябре появилась информация о том, что в России в следующем году стартует реформа в сфере госуправления, которая приведет к масштабному сокращению государственных служащих. Позже пресс-секретарь премьер-министра России Олег Осипов заявил, что окончательных решений по реформе еще нет. Подробности читайте в материале Правда.ру.

 

Фото:pexels.com

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