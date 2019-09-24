Американец перечислил самые странные привычки россиян в путешествиях

Живущий в России американец Бенджамин Дэвис перечислил самые странные привычки россиян в путешествиях.

Об этом сообщает Russia Beyond.

На публикацию обращает внимание "Лента.Ру".

Бенджамина Дэвиса, например, больше всего прочего удивила привычка русских "присесть на дорожку".

Американцу также показалось необычным, что россияне аплодируют после приземления самолета и вскакивают до остановки авиалайнера.

Бенджамин Дэвис также удивился привычке россиян покупать большое количество сувениров. Русские, поразился американец, приобретают подарки не только для родственников и друзей, но и для коллег.