Жена принца Гарри сняла подаренное им кольцо на время тура по Африке

Герцогиня Сассекская Меган, супруга герцога Сассекского принца Гарри, сняла подаренном им кольцо на время тура по Африке.

Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

На публикацию обращает внимание "Лента.ру".

В Daily Mail заметили, что на безымянном пальце Меган Маркл нет золотого кольца с бриллиантом стоимостью 140 тысяч фунтов стерлингов или же 11 миллионов рублей. Украшение герцогине подарил принц Гарри в день помолвки.

Вместо него, пишут авторы материала, она надела кольцо попроще — от американского бренда Jennifer Meyer стоимостью 200 фунтов или же 15 тысяч рублей.

Британское издание отмечает, что в ходе тура по странам Африки Меган и Гарри Сассекские посетили Центральную Африканскую Республику. В Кейптауне, столице страны, они выступили перед жителями в самом криминальном районе города — поселке Ньянга.