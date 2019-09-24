Герцогиня Сассекская Меган, супруга герцога Сассекского принца Гарри, сняла подаренном им кольцо на время тура по Африке.
Об этом сообщает британское издание Daily Mail.
На публикацию обращает внимание "Лента.ру".
В Daily Mail заметили, что на безымянном пальце Меган Маркл нет золотого кольца с бриллиантом стоимостью 140 тысяч фунтов стерлингов или же 11 миллионов рублей. Украшение герцогине подарил принц Гарри в день помолвки.
Вместо него, пишут авторы материала, она надела кольцо попроще — от американского бренда Jennifer Meyer стоимостью 200 фунтов или же 15 тысяч рублей.
Британское издание отмечает, что в ходе тура по странам Африки Меган и Гарри Сассекские посетили Центральную Африканскую Республику. В Кейптауне, столице страны, они выступили перед жителями в самом криминальном районе города — поселке Ньянга.
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